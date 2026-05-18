Silahlı saldırgan dehşeti! 5 kişiyi öldürdü 8 kişiyi yaraladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 5 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra 4 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı. Saldırılarda ölü sayısı böylece 5'e yükseldi. Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü. ARAÇLA KAÇTI, 2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki TIR şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. ÖNÜNE GELENİ VURDU Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Kaynak: Haber Merkezi

