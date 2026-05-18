Bu araçtan 2 kişi sağ çıktı! Yüzlerce metrelik yamaçtan böyle yuvarlandı
Giresun’un Güce ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı takla atarak yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada araçtan fırlayan ve yaralı olarak kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Sürücüsünün araçtan ilk taklada fırlayarak kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
