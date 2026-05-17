Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Savran, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
3 kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
