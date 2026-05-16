Umre turları için başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar, başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar ve sunulacak hizmetlerin detayları da belli oldu.

Ödemeler anlaşmalı bankalara yapılacak

Umreye gitmek isteyen vatandaşların, ilan edilen tura ait banka kodu ile anlaşmalı bankalara ücretlerini peşin olarak yatırmaları gerekiyor. Ödemeler; Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Türkiye Finans Katılım bankalarının şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ücretini yatıran vatandaşlar, il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek ya da elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru esnasında ilgili kayıt formunun iki nüsha halinde doldurularak müftülüklere teslim edilmesi ve pasaportların geçerlilik süresinin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranacak.

Menenjit aşısı zorunluluğu

Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının, banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek "Konjuge Meningokok Menenjit" aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Geniş kapsamlı hizmet sunulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre yolcularının ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için çeşitli hizmetler sunacak. Tur kapsamında; Mekke ve Medine'de otel konaklaması, yiyecek ve içecek hizmetleri, uçak bileti ve vize alım işlemleri, Cidde-Mekke-Medine arası ulaşımlar, Mekke içi servis hizmeti ile kutsal mekanların ziyaretleri Başkanlık tarafından organize edilecek.

Ayrıca yolculara rehberlik etmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla; Kur'an-ı Kerim, Umre Yolcusu Rehberi, Hac ve Umre Duaları kitabı, seyahat ve sırt çantası, seccade, tespih ve maske gibi materyaller hediye edilecek.

