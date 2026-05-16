Saldıran da ölen de çocuk! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
- Güncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükçekmece’de Abdülbaki Demirel’in (15) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan arbedede Demirel’in bıçaklandığı anlar yer aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.B. (16) ile M.A.D. (17) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülbaki Demirel ile Savaş I. (15) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ile M.A.D., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına aldı.
BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. (16) ile M.A.D.'yi (17), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”