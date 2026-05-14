Konya’nın bu ilçesinde tarlalar su altında kaldı!

Konya'da etkili olan sağanak yağış, Konya genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve bazı ilçelerde sağanak yağış görülürken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Özellikle Karapınar ilçesinde hem sağanak hem de dolu yağışı nedeniyle olumsuzluklar peş peşe yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Dolu yağışı ise ekili alanlarda zarara yol açtı.

Buğday, arpa, pancar ve mısır zarar gördü

Karapınar'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle buğday, arpa, pancar ve mısır gibi ürünler zarar gördü. Yağışın ardından bazı tarlaların su altında kaldı.

Kısa süreli ancak etkili olan yağışın ürünlere zarar verirken, özellikle yeni ekilen ve gelişim döneminde olan ürünler doludan olumsuz etkilendi.

Tarlalarda su birikintileri oluştu

Sağanak yağışın ardından bazı arazilerde su birikintileri meydana geldi. Tarlaların bazı bölümlerinin su altında kalması, üreticileri endişelendirdi. Yağışın şiddetli olduğu noktalarda tarla yollarında da çamur ve su birikintileri oluştu.

