NEÜ’lü öğrenciler AB fırsatlarını festival havasında öğrendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Sanayi Odası (KSO) AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Avrupa Günü 2026” programına ev sahipliği yaptı. Açık hava festivali konseptinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, AB fırsatlarını eğlenceli bir atmosferde öğrenme imkânı buldu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bahçesi, gençlerin vizyonuna katkı sunacak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. KSO AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, NEÜ Lojistik Bilgi Topluluğu'nun iş birliğiyle düzenlendi.
Yetkililer, etkinliğin temel amacının üniversite öğrencilerine Avrupa Birliği'nin temel değerlerini tanıtmak ve başta Erasmus+ olmak üzere staj, eğitim, gençlik projeleri ve mesleki gelişim gibi programlar hakkında bilgi vermek olduğunu belirttiler.
Bilgi ve eğlence bir arada
Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Klasik bilgilendirme toplantılarının dışına çıkılarak "Açık Hava Festivali” konseptinde tasarlanan etkinlikte, katılımcılara şapka, tişört ve bandana gibi çeşitli ürünler dağıtıldı.
Müzik yayını, konforlu oturma alanları ve ikramlar eşliğinde stantları ziyaret eden öğrenciler, hem AB üyesi ülkeler hakkında bilgi aldı hem de yurt dışı hareketlilik fırsatlarını uzmanlarından dinleme şansı yakaladı.
