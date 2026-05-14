Konya’da günler sonra acı haberi geldi! Cenaze programı belli oldu

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da günlerdir kayıp olarak aranan Mehmet Ali Erkek'ten gelen acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Yoğun arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 39 yaşındaki Erkek için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK 

Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Erkek'in cenazesi, bugün Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Aile yakınları ve mahalle sakinlerinin cenaze törenine katılması bekleniyor.

7 GÜN BOYUNCA ARANMIŞTI

Mehmet Ali Erkek'ten 6 Mayıs tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Kayıp ihbarının ardından AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri, deniz polisi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından Mavi Boğaz Kanyonu çevresinde geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİ KANYONDA BULUNDU

Günler süren arama çalışmalarının ardından Mehmet Ali Erkek'in cansız bedenine kanyon içerisindeki su alanında ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

