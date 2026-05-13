Projeyi eski belediye başkanı hazırladı! Konya’daki bu ilçeye yeni Hükümet Konağı yapılacak

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve modern şartlarda sunulması amacıyla yeni Hükümet Konağı inşa edilecek. Projeyi hazırlayan ismin ise önceki dönem Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale olduğu öğrenildi.
Yapım işi ihaleye çıkacak!
Konya Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, yapım işi 03.06.2026 tarihinde ihaleye çıkacak. İlçeye kazandırılacak olan yeni hizmet binasının, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.
Yapılacağı yer belli oldu
Bodrum, zemin ve 2 kat olarak planlanan yeni Hükümet Konağı'nın, mevcut Emniyet Müdürlüğü bahçesi üzerine inşa edileceği bildirildi.
Eski başkan Kale'nin projesi hayata geçiyor
Yapılacak olan Hükümet Konağı'nın projesi, Mehmet Kale döneminde hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştu.
Eski Belediye Başkanı Mehmet Kale, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirdiğimiz İlçe Meydanı Projesi ile birlikte yeni Hükümet Konağı projesini hazırlamış, tüm teknik çalışmaları personelimizle yoğun mesai harcayarak tamamlamıştık. Bakanlarımız Sayın Murat Kurum ve Fahrettin Koca'nın destekleriyle projeyi yatırım programına aldırmıştık. Şimdi ise büyük emek verdiğimiz bu projenin yapım ihalesine çıkılmasının heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.”
Kaynak: Haber Merkezi