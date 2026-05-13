Konya’da bu yolu kullanacaklar dikkat! Belirli saatlerde kapalı olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu.
ÇALIŞMALAR İKİ GÜN SÜRECEK
Yapılan açıklamaya göre, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde Beyşehir Caddesi Kavşağı ile Aziz Mahmud Hüdai Caddesi arasındaki bölümde, Meram Yeni Yol istikameti yönünde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Çalışmalar kapsamında 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde, gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yol daraltma uygulaması gerçekleştirilecek.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 13, 2026
SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI
Yetkililer, çalışma süresince bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağını belirterek sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle gece saatlerinde güzergâhı kullanacak vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.
(Berna Ata)