Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde yeni dönem: “Hep birlikte Konya, hep birlikte Türkiye’’ mesajı

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Kemal Tekin, gerçekleştirilen genel kurul sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Üreticinin emeğinin korunmasının önemine dikkat çeken Tekin, kırmızı et sektörünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve toplumsal bir alan olduğunu belirterek, üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Konya ili Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Genel Kurulu'nu, Konya'mıza yakışan olgunluk, sağduyu ve demokratik bilinç içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Genel kurulumuza katılarak iradesini ortaya koyan, mesleğine ve birliğine sahip çıkan bütün üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sürecin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesine katkı sunan kamu kurumlarımıza, emniyet teşkilatımıza, İl Tarım Müdürlüğümüze, yerel yöneticilerimize ve siz değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

GENEL KURUL DEMOKRATİK OLGUNLUK İÇERİSİNDE TAMAMLANDI

Bugün artık seçim süreci geride kalmıştır. Kurduğumuz genç ve dinamik ekibimiz ile çıktığımız bu yolda birlikte güçlüyüz sloganıyla Konya ilimizin 31 ilçesinde bulunan üreticimizin tamamına ulaşmaya çalıştık ve her daim üyelerimizin yanında olduğumuzu hissettirdik. Bundan sonra önümüzde duran asıl mesele; üretimin sürdürülebilirliği, üreticimizin korunması ve toplumumuzun güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasıdır. Çünkü kırmızı et üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; aynı zamanda stratejik, sosyal ve toplumsal yönü bulunan milli bir üretim alanıdır. Gıda güvenliğinin konuşulduğu, iklim değişikliğinin tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerinin giderek arttığı ve günümüzde hayvancılık sektörü ülkelerin geleceği açısından hayati bir noktada durmaktadır.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ STRATEJİK BİR MİLLİ GÜÇTÜR

Kırmızı et üreticiliği; sıradan bir iş değildir. Bilgi, tecrübe, sabır, disiplin ve fedakârlık isteyen zor bir meslektir. Üreticimiz günün yirmi dört saati ,yılın 365 gününe dayalı bir emek ortaya koymaktadır.

Canlı hayvan yetiştiriciliği; yem planlamasından hayvan sağlığına, hijyen koşullarından lojistik süreçlere kadar çok yönlü bir uzmanlık alanıdır. Özellikle son yıllarda yem maliyetleri, enerji giderleri, veterinerlik hizmetleri ve üretim girdilerindeki artışlar sektörümüz üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Üreticinin korunması yalnızca mesleki bir mesele değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından da stratejik bir gerekliliktir.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HİJYEN VE SAĞLIK UYARISI

Önümüzde mübarek Kurban Bayramı bulunmaktadır. Kurban ibadeti yalnızca dini bir vecibe değil; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın da en güçlü sembollerinden biridir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan kurbanlık seçiminde dini ölçülere, hayvan sağlığına ve hijyen şartlarına dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz. Kesimlerin ehil kişiler tarafından, uygun ve denetimli alanlarda yapılması hem insan sağlığı hem çevre temizliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Biz inanıyoruz ki; güçlü üretici güçlü Türkiye demektir. Üreten insanını kaybeden toplumlar ekonomik bağımsızlıklarını da zamanla kaybederler. Bu yüzden üreticimize sahip çıkmak, aslında ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır.

MODERN VE BİLİMSEL HAYVANCILIK DÖNEMİ

Bir kez daha bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor; "hep birlikte Konya, hep birlikte Türkiye” anlayışıyla üreticimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Size birazdan genç ve dinamik ekibimizi taktim edeceğim.

Bu vesileyle üreticimiz başta olmak üzere aziz milletimizin, İslam âleminin ve tüm insanlığın yaklaşan Kurban Bayramını tebrik eder. Allah'tan sağlık, huzur bereket diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.'' ifadelerini kullandı.

