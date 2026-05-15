Cumali Özer
Muhabir
Konya’da şiddetli yağış sele dönüştü! 50 kişilik ekip seferber oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ani yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağmur nedeniyle ilçe genelinde bazı yollarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda da kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yağışın ardından Karapınar Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. 50 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda su birikintilerinin tahliyesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun mesai harcandı. Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde birçok noktada yaşanan olumsuzluk kısa sürede kontrol altına alındı.

BAŞKAN ÖNAL ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

İbrahim Önal da çalışmalara bizzat katılarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Önal yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan şiddetli yağış ve doludan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Önal açıklamasında, "İlçemizde etkili olan şiddetli yağış ve doludan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği her türlü aksaklığa karşı belediyemiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Sahada gerekli çalışmalar aralıksız sürdürülmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler hassasiyetle alınmaktadır. Rabbim memleketimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

HAYAT KISA SÜREDE NORMALE DÖNDÜ

Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda ilçedeki su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar kısa sürede giderildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe genelinde hayat yeniden normale döndü.

(Cumali Özer)

