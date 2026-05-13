Konya’da kaybolan 2 çocuk babası adamdan acı haber geldi!

Konya’da 7 gün önce kaybolan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek’ten üzücü haber geldi. Mavi Boğaz Kanyonu çevresinde yürütülen arama çalışmalarının ardından, iki çocuk babası adamın cansız bedenine ulaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması yürütmüştü.
OTOMOBİLİ MAVİ BOĞAZ KANYONU YAKININDA BULUNDU
Mehmet Ali Erkek'e ait otomobil, Akören ile Bozkır ilçeleri arasında bulunan Mavi Boğaz Kanyonu'nda köprü yakınlarında bulundu. Araçta Erkek'e ait mont, cüzdan ve cep telefonu olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, deniz polisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, Çarşamba Çayı boyunca uzanan yaklaşık 30 kilometrelik kanyonda günlerce arama çalışması gerçekleştirdi. Sürdürülen çalışmaların ardından Mehmet Ali Erkek'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
