Akşehir ve Kadınhanı’nda çiftçilere destek programı anlatıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 17. Etap (2026) başvuru dönemi kapsamında Akşehir ve Kadınhanı ilçelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
BAŞVURU SÜREÇLERİ DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI
İl Müdürlüğü personellerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, programın tebliğ ve uygulama esaslarına ilişkin üreticilere kapsamlı bilgiler verildi. Çiftçilere destek programının kapsamı, başvuru şartları ve süreçle ilgili dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı.
Yetkililer, üreticilerin desteklerden en verimli şekilde yararlanabilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin önem taşıdığına dikkat çekti.
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla sahadaki çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
