GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,480 TL
EURO
53,309 TL
STERLİN
61,675 TL
GRAM
6.871 TL
ÇEYREK
11.290 TL
YARIM
22.374 TL
CUMHURİYET
44.474 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki bir binada yangın paniği!

Konya’daki bir binada yangın paniği!

Konya'nın Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Kuşkondu Sokak'ta bulunan bir binada yangın meydana geldi.  

Yangın söndürüldü!

Elektrik kaynaklı yangın çıktığı yönünde gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi.  İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Maddi hasar meydana geldi!

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

İnceleme yapıldı!

Söndürülen yangının ardından ekipler tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve tetkiklerde aktif yangın, duman veya herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirlendi. İncelemelerin ardından bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER