Konya’daki bir binada yangın paniği!

Konya'nın Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Kuşkondu Sokak'ta bulunan bir binada yangın meydana geldi.
Yangın söndürüldü!
Elektrik kaynaklı yangın çıktığı yönünde gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Maddi hasar meydana geldi!
Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
İnceleme yapıldı!
Söndürülen yangının ardından ekipler tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve tetkiklerde aktif yangın, duman veya herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirlendi. İncelemelerin ardından bölgedeki çalışmalar tamamlandı.
