GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,481 TL
EURO
53,282 TL
STERLİN
61,600 TL
GRAM
6.821 TL
ÇEYREK
11.207 TL
YARIM
22.209 TL
CUMHURİYET
44.145 TL
SPOR Haberleri

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
Milletler Ligi’nde mücadele edecek Filenin Sultanları’nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Avrupa Şampiyonası’nda oynaması beklenen kaptan Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi kadrosunda yer almadı

2026 sezonu milli takımlar faaliyet programı kapsamında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

EDA ERDEM MİLLETLER LİGİ KADROSUNDA YOK

Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda olması beklenen Eda Erdem Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. VNL Geniş Kadromuzda geçen yıllara göre yer almayan bazı İsimler şöyle: Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Alexia Carutasu, Meliha Diken

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER