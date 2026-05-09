Hangi maç hangi kanalda? Süper Lig 33. hafta maç yayın programı

TFF’nin aldığı kararla Süper Süper Lig’deki 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama düdüğü aynı anda çalacak. Futbolseverler maçların yayın programlarını merak ediyor. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 33. haftasında düğümün çözüleceği tüm karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de aynı anda başlayacak.

Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik haftada, yayıncı kuruluş beIN SPORTS, tüm maçları farklı kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşturacak.

İşte 9 Mayıs Cumartesi gününün dev maç programı ve yayın akışı:

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ YAYIN PROGRAMI

Tüm maçlar bu akşam saat 20.00'de başlayacaktır:

Galatasaray - Antalyaspor: beIN SPORTS 1 / 4K

Beşiktaş - Trabzonspor: beIN SPORTS 2

Konyaspor - Fenerbahçe: beIN SPORTS 3

Başakşehir - Samsunspor: beIN SPORTS 5

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: beIN SPORTS MAX 1

Alanyaspor - Kayserispor: beIN SPORTS MAX 2

Göztepe - Gaziantep FK: beIN (1 No'lu Kanal)

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: beIN İZ (18 No'lu Kanal)

Kocaelispor - Fatih Karagümrük: beIN BOX OFFICE (201 No'lu Kanal)

