Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip finale yükselerek büyük bir başarı elde etmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar da kupadaki iddiasını sürdürmek istiyor.

TAKIMLARIN DURUMU VE HEDEFLERİ

TÜMOSAN Konyaspor, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Ligde orta sıralarda yer alan yeşil-beyazlı ekip, kupada elde edeceği başarıyla sezonu taçlandırmak istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupa mücadelesinde yoluna devam ediyor. Beşiktaş, yarı final aşamasını geçerek finale yükselmeyi hedefliyor.

 ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

REKABETTE DENGE VE MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş - Konyaspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu​:

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, D.Türüç, Bardhı, Dıogo, Muleka

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Topçu, Rıdvan, Ndidi, Aslani, Kökçü, Olaian, Toure, Oh

