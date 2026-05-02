Galatasaray Samsun'da farklı kaybetti

Galatasaray Samsun'da farklı kaybetti
Lider Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun heyacanı yaşanıyor.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Thorsten Fink'in çalıştırdığı Samsunspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Reşat Onur Coşkunses'in düdük çaldığı maçta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk olduğu Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ, SAMSUNSPOR YAKALAYIP ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle öne geçti.

2 karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Marius Moundilmadji, 22. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Cherif Ndiaye, 57. dakikada Samsunspor'u öne geçirdi.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Günay Güvenç, ceza sahası dışında elle oynadığı için 63. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Günay'ın yerine 27 yaşındaki Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Batuhan, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

MARIUS VE CHERIF, SKORU BELİRLEDİ

Marius Moundilmadji, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Cherif Ndiaye, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK İLANINA ERTELEME

Ligde 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluk ilanını gelecek haftaya bıraktı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 48'e yükseltti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ANTALYASPOR

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor ile evinde karşılaşacak.

Galatasaray bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

Kaynak: AA

