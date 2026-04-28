Fenerbahçe’de Tedesco dönemi sona erdi: İki isim gündemde
- Güncelleme Tarihi:
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı alırken, futbol direktörü Devin Özek’in de görevine son verildi. Alınan bu kararların ardından gözler Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrildi. Taraftarlar kulübün başına geçecek yeni ismi merakla bekliyor.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Her iki teknik isim de daha önce yaptıkları açıklamalarda, teklif gelmesi halinde görevi değerlendireceklerini ifade etmişlerdi. Sarı lacivertli yönetimde teknik direktör kararının, yapılacak seçim sonuçlarının ardından netleşmesi bekleniyor. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihine ilişkin detayların ise bugün açıklanması bekleniyor.
İsmail Kartal'dan teklif açıklaması
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "Hayır, gelmedi” yanıtını verdi. Kartal, olası bir teklif durumunda ise "Elbette değerlendiririz” ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman'dan dikkat çeken sözler
Aykut Kocaman ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu dönem sona erecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki yıllar sarı-lacivertli kulübün lehine gelişecek. Bu büyüklük kolay oluşmadı” ifadelerine yer verdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”