Fenerbahçe’de Tedesco dönemi sona erdi: İki isim gündemde

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı alırken, futbol direktörü Devin Özek’in de görevine son verildi. Alınan bu kararların ardından gözler Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrildi. Taraftarlar kulübün başına geçecek yeni ismi merakla bekliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Her iki teknik isim de daha önce yaptıkları açıklamalarda, teklif gelmesi halinde görevi değerlendireceklerini ifade etmişlerdi. Sarı lacivertli yönetimde teknik direktör kararının, yapılacak seçim sonuçlarının ardından netleşmesi bekleniyor. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihine ilişkin detayların ise bugün açıklanması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan teklif açıklaması

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği yönündeki soruya "Hayır, gelmedi” yanıtını verdi. Kartal, olası bir teklif durumunda ise "Elbette değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'dan dikkat çeken sözler

Aykut Kocaman ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu dönem sona erecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki yıllar sarı-lacivertli kulübün lehine gelişecek. Bu büyüklük kolay oluşmadı” ifadelerine yer verdi.

