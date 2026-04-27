Kritik maçta düdük Meler’de: Konyaspor ve Trabzonspor’un karnesi ne diyor?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele öncesinde Meler'in iki takım karnesi ve geçmiş maç performansı dikkat çekiyor.
KONYASPOR'UN MELER YÖNETİMİNDEKİ KARNESİ
Yeşil-beyazlı ekip, Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda bugüne kadar 23 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Konyaspor, istatistiksel olarak dengeli ancak zorlanan bir grafik sergiledi. Söz konusu müsabakalarda Meler, Konyasporlu futbolculara 4 kırmızı ve 47 sarı kart gösterdi.
BU SEZONKİ MAÇLAR VE TARTIŞMALI KARARLAR
Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig kapsamında 15 maçta görev aldı. Konyaspor'un sahasında 2-1 kaybettiği Alanyaspor, deplasmanda 2-1 kazandığı Gençlerbirliği ve 2-2 berabere kaldığı Samsunspor maçlarını yöneten Meler, özellikle Samsunspor karşılaşmasındaki kararlarıyla Konyaspor cephesinin tepkisini çekmişti.
TRABZONSPOR'UN MELER İSTATİSTİĞİ
Trabzonspor ise Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli hakem, son olarak Yunanistan Süper Ligi play-off turunda oynanan Panathinaikos – Olympiakos karşılaşmasında görev yaptı.
(Cumali Özer)