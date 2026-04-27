Süper Lig’de 31. hafta görünümü: Zirvede fark açıldı
Trendyol Süper Lig’de 31. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Galatasaray, Fenerbahçe’yi mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye yükseltti. Trabzonspor ise Konyaspor’a mağlup oldu.

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 74'e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala iki takım arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Konyaspor'dan Trabzonspor'a darbe

Haftanın kapanış maçında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu sonuç, Trabzonspor'un üst sıralar mücadelesinde önemli bir kayıp yaşamasına neden oldu.

Konyaspor'un yükselişi sürüyor

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken Konyaspor, aldığı başarılı sonuçlarla puanını artırarak sıralamada önemli bir konuma geldi. Yeşil-beyazlı ekip, yakaladığı seriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Haftada 23 gol atıldı

31. haftada oynanan toplam 9 karşılaşmada fileler 23 kez havalandı. Birçok maçta alınan farklı skorlar haftaya damga vurdu.

Ligde 31. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir: 4- Kasımpaşa: 0
Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 0
Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 0
Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0
Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3
Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0
Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

