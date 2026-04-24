Bazoer: “Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz’’

Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Riechedly Bazoer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı elde ettikleri galibiyetin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başarılı futbolcu, takımın kupadaki hedefinin yoluna kararlılıkla devam etmek olduğunu vurguladı.

KRİTİK MAÇTA ÖNEMLİ GALİBİYET

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Bazoer, mücadelenin kendileri açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sahada tüm takımın güçlü bir karakter ortaya koyduğunu ifade eden oyuncu, son haftalarda yakalanan form grafiğinden memnun olduklarını söyledi. Taraftar desteğinin de kendileri için itici güç olduğunu ekledi.

TAKIM RUHU VE TARAFTAR DESTEĞİ

Yeşil-beyazlı oyuncu, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, bu birlikteliğin sürmesini istediklerini dile getirdi. Alınan galibiyetle taraftarları mutlu etmenin kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade etti.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ VE KUPA KARARLILIĞI

Milli takım hedeflerine de değinen Bazoer, yaşadığı sakatlığa rağmen formunu yükseltmek için çaba gösterdiğini söyledi. Kendisine verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirten futbolcu, takım olarak da iyi bir ivme yakaladıklarını ifade etti. Türkiye Kupası'nda ise sonuna kadar mücadele ederek hedeflerine ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

(Bekir Turan)