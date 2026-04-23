GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,983 TL
EURO
52,599 TL
STERLİN
60,682 TL
GRAM
6.798 TL
ÇEYREK
11.233 TL
YARIM
22.330 TL
CUMHURİYET
44.081 TL
SPOR Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
