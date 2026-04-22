GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,981 TL
EURO
52,690 TL
STERLİN
60,787 TL
GRAM
6.829 TL
ÇEYREK
11.285 TL
YARIM
22.434 TL
CUMHURİYET
44.286 TL
SPOR Haberleri

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray kendi evinde-Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

51. dakikada Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Traore, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Metehan Mimaroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ın çeldiği top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında altıpas içinde Traore'nin dokunduğu topu sağ çaprazda önünde bulan Fıratcan Üzüm'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada sağ kanattaki Cihan Çanak'ın ortasında penaltı noktası civarındaki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kurtardı.

Aynı dakikada sağ kanattaki Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan topu kurtardı.

72. dakikada Lang'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı önünde bulan Nhaga'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Singo, altıpas içinde tamamlasa da gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.

79. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kurtardı.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kaleci Günay, ön direkte meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Seken topu önünde bulan Traore, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

Gençlerbirliği, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
