Konya’da bedava Konyaspor-Fenerbahçe bileti! TIKLA-BAŞVUR

Konya Karatay Gençlik Meclisi, gençlere ve spora verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali kapsamında oynanacak Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, Karataylı gençleri sevindirecek önemli bir duyuru yapıldı. Meclis, 50 gence ücretsiz maç bileti hediye edeceğini açıkladı.
TRİBÜN COŞKUSU GENÇLERLE BULUŞACAK
Şehrin iki önemli takımını karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde tribün atmosferini güçlendirmek isteyen Karatay Gençlik Meclisi, "Çeyrek final heyecanı başlıyor!” sloganıyla kampanyayı duyurdu. Yapılan açıklama, özellikle Konyaspor taraftarı gençler arasında büyük heyecan oluşturdu.
MAÇ BUGÜN: DETAYLAR AÇIKLANDI
Kupa yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın detayları da netleşti. Mücadele bugün (21 Nisan) saat 20.30'da oynanacak. Sınırlı sayıda olan 50 kişilik kontenjan için başvuruların hızlı yapılması gerektiği belirtildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ücretsiz bilet kazanmak isteyen gençler, başvurularını Karatay Gençlik Meclisi'nin resmi iletişim kanallarında paylaşılan linktr.ee/karataygm adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İlk başvuru yapan 50 kişi, bu heyecan dolu karşılaşmayı tribünden izleme fırsatı yakalayacak.
(Ali Asım Erdem)