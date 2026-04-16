Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? Antalyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? İşte Süper Lig’de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Süper Lig'de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle: 17 Nisan Cuma 20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 18 Nisan Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak 19 Nisan Pazar

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu 20 Nisan Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan Kaynak: İHA

