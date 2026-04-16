GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,817 TL
EURO
52,740 TL
STERLİN
60,808 TL
GRAM
6.930 TL
ÇEYREK
11.481 TL
YARIM
23.357 TL
CUMHURİYET
45.784 TL
SPOR Haberleri

Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? Antalyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? İşte Süper Lig’de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:

17 Nisan Cuma

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İHA

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
