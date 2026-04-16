Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? Antalyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasında hakem kim, belli oldu mu? İşte Süper Lig’de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle..
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe 20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”