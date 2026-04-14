Avrupa bisiklet başkenti Konya’da pedallar tarihe ve doğaya döndü
Konya Büyükşehir Belediyesi, “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanına sahip Konya’da Nisan ayında düzenlediği iki ayrı bisiklet turu yoğun katılımla tamamlandı. İlk turda Kilistra Antik Kenti’nden Meram’a kadar sürüş yapan bisikletseverler, ikinci turda ise Ahırlı ve Akören ilçelerinden geçen Mavi Boğaz Kanyonu’nda pedal çevirerek doğanın keyfini çıkardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahip olduğu güçlü bisiklet altyapısıyla “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanını layıkıyla taşıdığını belirterek, “Kilistra Antik Kenti’nde ve Mavi Boğaz Kanyonu’nda düzenlediğimiz bisiklet turu etkinliklerimiz yıl boyunca her ay iki ya da üç rotada olacak şekilde devam edecek. Tüm bisiklet ve doğa tutkunlarını bu keyifli turlara katılmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini bisikletle keşfetmek isteyen vatandaşları bir araya getiren bisiklet turu etkinliklerine devam ediyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da Nisan ayı etkinlikleri kapsamında ilk etapta Kilistra Antik Kenti'nden başlayarak Meram güzergâhına uzanan bisiklet turu gerçekleştirildi. Bisikletseverler, binlerce yıllık geçmişe sahip Kilistra Antik Kentin eşsiz atmosferinden Meram'ın doğal güzelliklerine uzanan rotada hem spor yaptı hem de kültürel bir yolculuğa çıktı.

İkinci turda ise bisikletseverler, "Keykubadın İzinde Pedallıyoruz” programı kapsamında Konya'nın saklı güzelliklerinden biri olan Ahırlı ve Akören ilçelerinden geçen Mavi Boğaz Kanyonu'nda pedal çevirdi. Ahırlı Balıklava'dan Çumra Apa'ya uzanan 55 kilometrelik parkurda katılımcılar, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

"BİSİKLET TURLARINA GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bisiklet şehri kimliğini daha da güçlendirmek adına çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, düzenledikleri bisiklet turlarına gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. 

"KONYA'NIN BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya'nın sahip olduğu güçlü bisiklet altyapısıyla "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanını layıkıyla taşıdığını kaydeden Başkan Altay, "Düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklerken aynı zamanda şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanımalarına imkân sağlıyoruz. Nisan ayında Kilistra Antik Kenti'nde ve Mavi Boğaz Kanyonu'nda düzenlenen bisiklet turu etkinliklerimiz yıl boyunca her ay iki ya da üç rotada aynı şekilde devam edecek. Ben tüm bisiklet ve doğa tutkunlarını bu keyifli turlara katılmaya davet ediyorum. Konya'nın bisiklet turizmi potansiyelini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ BAŞLATTIĞI BİSİKLET SEVDASI TÜM KONYA HALKI ÜZERİNDE İLERLİYOR”

Tura katılan Yeşil Meram Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Balık, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ‘Bisiklet Şehri Konya' diyerek başlatmış olduğu bisiklet sevdası tüm Konyalı halkı üzerinde ilerledi. Şu anda Konya'da ciddi anlamda bir bisiklet kullanımı var. Konya bu yıl zaten Avrupa Bisiklet Başkenti olarak da ilan edildi. Bununla alakalı bugün yaptığımız gibi bisiklet turları oluyor. Bugün de yaklaşık 90 kişi bu tura katıldık. Güzel bir manzara eşliğinde güzel bir koordinasyonla ilerliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"DOĞA UYANMIŞ, BU MEVSİMDE ÇOK GÜZEL OLDU”

Seydişehir Bisiklet Dağcılık Kültür ve Sanat Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Akış, "Bu mevsimde böyle bereketin bol olduğu bir sezonda buraları gezmek hakikaten iyi oldu. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Eylül ayında geldiğimizde buraları böyle kurak görünce çok üzülmüştük. Bu yıl dereleri coşmuş, her tarafı yağışlı görünce çok mutlu olduk. Doğa uyanmış, bu mevsimde çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Görmek, gördüklerimizi anlatmak hakikaten çok iyi oldu” değerlendirmesini yaptı.

BİSİKLETSEVERLER ORGANİZASYONLARDAN MEMNUN

Görüşlerini paylaşan diğer bisikletseverler de, tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu mükemmel bir rotada sürüş yaptıklarını söyledi. Organizasyonun da üst seviyede olduğunu dile getiren katılımcılar Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, turların devam etmesini istedi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

