SPOR Haberleri

Konyaspor’un Süper Kupa’da rakibi belli oldu

Türkiye Kupası’nda şampiyonun belli olmasının ardından Turkcell Süper Kupa eşleşmeleri de netleşti. Konyaspor’un Turkcell Süper Kupa’da karşılaşacağı takım belli oldu.

Türkiye Kupası'nde 2025/26 sezonunun finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, finali 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Konyaspor finalinin ardından gelecek sezonun Süper Kupa eşleşmeleri de netlik kazandı.

Konyaspor'un rakibi belli oldu!

Türkiye Kupası finalindeki sonuca göre Süper Kupa'da eşleşmeler şöyle oldu:

Galatasaray-Konyaspor
Fenerbahçe-Trabzonspor

Kaynak: Haber Merkezi

