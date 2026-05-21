GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,598 TL
EURO
52,986 TL
STERLİN
61,361 TL
GRAM
6.636 TL
ÇEYREK
10.905 TL
YARIM
21.611 TL
CUMHURİYET
42.956 TL
KONYA Haberleri

Konyalı kadının yanmış cesedi bulunmuştu! Olayda şok eden detaylar çıktı

Konyalı kadının yanmış cesedi bulunmuştu! Olayda şok eden detaylar çıktı
İzmir’in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında yanmış cesedi bulunan Konya Akşehirli Emine Dönmez’in (73) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Dilek D.’ın (46) 2 milyon TL’ye yakın sanal kumar borcu bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dönmez’e ait, iki bileziğin de aralarında bulunduğu ziynet eşyaları ile alışveriş için yanına aldığı 30 bin TL de Dilek D.’ın otomobilinde bulundu.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı sonrası 18 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Konya Akşehirli Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Şüpheli Dilek D. ifadesinde, hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Dilek D., "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Doğan, sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek D., 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRLİKTE ALIŞVERİŞ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Aile dostu olan Emine Dönmez ile Dilek D.'ın cinayet günü alışveriş için bir araya geldikleri ortaya çıktı. Dönmez'in Kurban Bayramı öncesinde torunları için alışveriş yapmak amacıyla Kemeraltı'na gitmek için Dilek D. ile sözleşip, buluştukları belirtildi. Dilek D.'ın, Buca'da yaşayan Dönmez'i otomobiliyle aldıktan sonra birlikte yola çıktıkları saptandı. Öte yandan Emine Dönmez'in eşinin olay günü saat 16.30 itibarıyla defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen ulaşamadığı da ortaya çıktı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BİLE YAPMIŞ

Cinayeti reddeden Dilek D.'ın 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu bulunduğu belirlendi. Öldürülen Dönmez'e ait, iki bileziğin de aralarında bulunduğu ziynet eşyaları ile alışveriş için yanına aldığı 30 bin TL nakit para da Dilek D.'ın otomobilinden çıktı. Emine Dönmez'in, bir süre önce evlenen Dilek D.'ın nikah şahidi olduğu da öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER