Cumali Özer
Muhabir
Konya’da “Sesimiz bir geleceğimiz hür’’ çocuk korosu konserine yoğun ilgi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından üniversite-okul iş birliğiyle düzenlenen "Sesimiz Bir, Geleceğimiz Hür” Çocuk Korosu Konseri, sanatseverlerle buluştu. Anlamlı etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VURGULANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan ancak okullarda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ertelenen konser, müziğin iyileştirici ve birleştirici yönünü ön plana çıkaran özel bir buluşmaya dönüştü.

Program boyunca çocukların sahnedeki performansı ve verilen birlik mesajları, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ AYNI SAHNEDE

Projede koro şefliğini, Vahide Bahar Önder Şentürk üstlendi. Konserde, NEÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri ile ortaokul öğrencileri aynı sahneyi paylaşarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Açılış konuşmalarında sanatın ve akademik iş birliklerinin çocukların geleceğindeki önemine dikkat çekildi.

"MEMLEKETİM” ESERİ HEP BİRLİKTE SESLENDİRİLDİ

Koro ve orkestranın sahne performansları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, programın finalinde birlik ve beraberliğin simgesi olan "Memleketim” adlı eser tüm salon tarafından hep birlikte seslendirildi.

Gecenin kapanışında sahneden, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki umut ışığı için; bu topraklardaki şarkılarımızı daima barış, kardeşlik ve bağımsızlık için söylemeye devam edeceğiz” mesajı verildi.

PROTOKOLDEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Konser, projeye aylar boyunca emek veren müzik öğretmenleri, orkestra üyeleri ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Birlikte şarkı söyleme kültürünü yaşatan etkinlik, sanatseverlerden tam not aldı.

(Cumali Özer)

