TUSAŞ Pilotu Özpala’dan NEÜ’de Ufuk Açan Konferans

Bekir Turan
İnternet editörü
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından “Uçmak İçin Pilot Olmanız Gerekmiyor” temasıyla düzenlenen Turkuaz Sahne etkinliğinde, TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda havacılık tutkunlarını bir araya getiren ilham dolu programda, TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala öğrencilerle buluştu. Etkinliğe; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hayatında ve havacılık dünyasında yaşadığı tecrübeleri, TUSAŞ bünyesinde yürütülen yerli havacılık projelerindeki deneyimlerini katılımcılara aktaran Murat Özpala, etkinliğin mottosu olan

"Uçmak İçin Pilot Olmanız Gerekmiyor” başlığı altında vizyoner bir sunum gerçekleştirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi hakkında değerli bilgiler paylaşan Murat Özpala, "Dünya öyle bir yer haline geldi ki, ülke olarak güçlü değilseniz sizi tarih sahnesinden silmeye direkt olarak cüret ediyorlar. Milli Teknoloji Hamlesi'ni; ‘Temelinde istiklal ve bağımsızlık uğrunda milli kuvvetleriyle neleri başarabildiğini tüm dünyaya ispatlamış, esaret tanımayan kadim Türk milletinin sarsılmaz azmi ve inancı yatmaktadır' cümlesi tam olarak açıklıyor. Ama şunu unutmayacağız; siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça kalıcı olamaz, şimdiki hedefimiz bu olmalı. Topa, tüfeğe, İHA, SİHA'lara sahip olmak muhteşem bir şey ve bu gerekli. Ama bu sahip olduklarımızı, dünyayı barış yurduna çevirmek için kullanmamıza müsaade etmeyecek çok fazla güç var. Bu yüzden, o güçlerden daha yüksek bir ekonomik düzeye ulaşmak zorundayız. Bunu başarmamız mümkün” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında milli birlik ve beraberliğin öneminden de bahseden Özpala, "Fikri, irfanı, vicdanı hür gençlere ihtiyacımız var. Bu gençlerimizin sayısı ne kadar artarsa bu ülke o kadar cennet yurduna dönüşecek ve biz bütün insanlık alemine prototip olarak bu cennet yurdu göstereceğiz. Diyeceğiz ki; ‘İşte böyle olmalı.' En azından benim hayalim bu şekilde ve bunu yapacak maya bizde var” şeklinde konuştu.

Program, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun Murat Özpala'ya hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bekir Turan

