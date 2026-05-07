YKS’ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında alındı. Adaylar sınav hazırlıklarını sürdürürken, sınava ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, YKS’ye kaç gün kaldı? 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Her yıl düzenli olarak yapılan YKS sınavı için başvurular 6 Şubat'ta başlamış ve 2 Mart'ta sona ermişti. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için 10–12 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkânı sağlanmıştı.
YKS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 21 Haziran 2026 tarihinde saat 15.45'te uygulanacak.
7 Mayıs tarihi itibarıyla YKS'ye 44 gün kaldığı hesaplanıyor.
YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
YKS'ye katılacak adayların sınav giriş yerlerini gösteren belgeler henüz yayımlanmadı.
YKS 2026 sınav giriş belgeleri ise henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. Buna göre 20 Haziran'da gerçekleştirilecek TYT sınavı öncesinde YKS sınav giriş yerlerinin 10 Haziran civarında adayların erişimine açılması bekleniyor.
