Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Çok kuvvetli geliyor: 3 gün sürecek

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde beklenen hava tahminlerini açıkladı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konyalılar hazır olun! Meteoroloji "Geliyor!'' dedi. Konya'daki sıcakların ardından kuvvetli yağış geliyor. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya'da hava durumu GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 14 Mayıs Perşembe günü Konya'nın 31 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacak. Şimşek ve yıldırım gibi meteorolojik hadiselerin de görülebileceği belirtiliyor. BU TARİHLERE DİKKAT! Konya'da merkez dahil tüm ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. 15-17 Mayıs tarihleri arasında da sağanak yağışların yer yer etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. DIŞARI ÇIKMADAN ÖNCE HAVA DURUMUNA GÖZ ATIN Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmaları, özellikle açık alanlarda plan yapanların meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor. Şehir genelinde su baskını riskine karşı da gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuluyor. Sağanak yağış ne kadar sürecek?, Hava sıcaklıkları düşecek mi? gibi soruların yanıtı ise Meteoroloji'nin günlük tahminlerinde yer almaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Cuma Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. (Berna Ata)

