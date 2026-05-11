EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM | Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu tarihte yatıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi gündeme geldi. 2026 yılı için 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
ERKEN ÖDEME İÇİN ÇALIŞMA SİNYALİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin daha erken ödenmesine yönelik bir çalışma yapılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, ödeme tarihine ilişkin beklentileri daha da öne çekti.
BAYRAM TAKVİMİ BELLİ OLDU
2026 Kurban Bayramı tarihleri de netleşti.
Buna göre:
Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal gruplar da yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, maluller ve sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar da ödeme kapsamına dahil.
DİĞER HAK SAHİPLERİ DE KAPSAMDA
İkramiye ödemesi; şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör nedeniyle zarar gören sivilleri de kapsıyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisse oranına göre yüzde 25, 50 veya 75 oranında ödeme yapılacak.
