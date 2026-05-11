GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,370 TL
EURO
53,400 TL
STERLİN
61,839 TL
GRAM
6.806 TL
ÇEYREK
11.205 TL
YARIM
22.199 TL
CUMHURİYET
44.058 TL
EKONOMİ Haberleri

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM | Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu tarihte yatıyor

- Güncelleme Tarihi:

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM | Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu tarihte yatıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takvimi gündeme geldi. 2026 yılı için 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ERKEN ÖDEME İÇİN ÇALIŞMA SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin daha erken ödenmesine yönelik bir çalışma yapılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, ödeme tarihine ilişkin beklentileri daha da öne çekti.

BAYRAM TAKVİMİ BELLİ OLDU

2026 Kurban Bayramı tarihleri de netleşti.

Buna göre:

Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı

1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal gruplar da yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, maluller ve sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar da ödeme kapsamına dahil.

DİĞER HAK SAHİPLERİ DE KAPSAMDA

İkramiye ödemesi; şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör nedeniyle zarar gören sivilleri de kapsıyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisse oranına göre yüzde 25, 50 veya 75 oranında ödeme yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER