İslam Memiş’ten altın borcu olanlara son dakika uyarısı! “Yeni haftada her şey tersine dönebilir

Piyasalardaki sert dalgalanmaları değerlendiren İslam Memiş, altın ve gümüşte yönün yeniden yukarı dönebileceğini söyledi. Özellikle altın borcu bulunanları uyaran Memiş, kısa vadede kritik seviyelerin test edilebileceğini belirterek “Bu hafta piyasada çok sert hareketler görülebilir” mesajı verdi.

Finans analisti İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin değerlendirmelerinde emtia ve finansal varlıklarda dikkat çeken bir belirsizlik sürecine girildiğini vurguladı. Küresel piyasalarda petrol, altın ve gümüş fiyatlarının aynı yönde hareket etmesi, klasik fiyat dinamiklerinden sapma olarak yorumlandı. Bu durum, yatırımcıların yön arayışını artırırken, kısa vadede sert kırılımların yaşanabileceği sinyalini veriyor.

PETROL VE DEĞERLİ METALLER AYNI YÖNDE GERİLİYOR

Haftaya petrol fiyatlarının düşüşle başladığını belirten Memiş, benzer şekilde altın ve gümüşte de geri çekilmelerin görüldüğünü ifade etti. Normal şartlarda petrol yükselirken değerli metallerin geri çekilmesi beklenirken, mevcut tabloda her iki varlık grubunun birlikte düşmesi piyasalarda kararsızlık olarak değerlendiriliyor. Bu eş zamanlı hareket, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor.

"PİYASADA KARARSIZLIK VAR AMA YÖN YUKARI OLABİLİR”

Memiş, mevcut durumun geçici bir belirsizlik olduğunu ve kısa süre içinde güçlü bir yön hareketi yaşanacağını belirterek altın ve gümüşte pozitif ayrışma beklediğini açıkça ifade etti. Bu öngörü, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturuyor.

ONS ALTINDA YENİ HEDEF ARALIKLARI

Uluslararası piyasalarda ons altının 4593 dolar seviyelerinde dengelendiğini belirten Memiş, bu seviyelerin ardından yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğini dile getirdi. 4660 doların ilk direnç noktası olduğunu belirten analist, 4700 ve 4780 dolar seviyelerinin de hedef olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu seviyeler, küresel risk iştahı ve dolar endeksine bağlı olarak test edilebilir.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Gram altının ons altına paralel hareket ettiğini vurgulayan Memiş, uluslararası piyasalarda 6.690–6.700 lira bandında işlem gören gram altın için yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü ifade etti. Haftaya düşüşle başlayan fiyatların, yatırımcılar açısından bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

FİZİKİ ALTIN PİYASASINDA NORMALLEŞME DÖNEMİ

Kapalıçarşı ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkının son dönemde belirgin şekilde daraldığını ifade eden Memiş, geçmiş aylarda külçe altın işlemlerinde ciddi işçilik maliyetlerinin oluştuğunu hatırlattı. Özellikle yılın ilk çeyreğinde kilogram bazında 9.000 dolara ulaşan işçilik farkının ortadan kalkmasıyla birlikte piyasa daha dengeli hale geldi.

"FİYAT MAKASI 50 LİRA SEVİYESİNE GERİLEDİ”

Analiste göre, fiziki altın piyasasında alış-satış makasının yaklaşık 50 lira seviyesine gerilemesi, piyasanın sağlıklı işlediğine işaret ediyor. Geçmişte bu farkın 250 liraya kadar çıkması yatırımcılar açısından ciddi maliyet oluşturuyordu.

YATIRIMCIYA YENİ STRATEJİ: FİZİKİ ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce bankalar üzerinden işlem yapılmasını önerdiklerini belirten Memiş, işçilik maliyetlerinin düşmesiyle birlikte fiziki altın alımının yeniden cazip hale geldiğini ifade etti. Bu gelişme, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ DEVAM EDİYOR

Gümüş tarafında da olumlu bir tablo çizen Memiş, ons fiyatında 82 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirtti. Gram gümüşte ise 120 lira seviyesi yatırımcıların radarında bulunuyor. Gümüşün, altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

BORSA VE DÖVİZDE SAKİN AMA POZİTİF BEKLENTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin haftayı 14.442 puanda tamamladığını hatırlatan Memiş, teknik olarak 14.600–14.800 bandına doğru yükselişin sürebileceğini söyledi. Döviz tarafında ise euro/dolar paritesinin 1.17–1.19 aralığında dalgalanması bekleniyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Kripto para piyasasında Bitcoin'in yüzde 2'lik yükselişle 79.641 dolar seviyesine çıktığını belirten Memiş, kısa vadede 82.000 dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını ifade etti.

GENEL TABLO: HAFTA BOYUNCA OLUMLU BEKLENTİ

Genel değerlendirmesinde piyasalarda sert bir olumsuzluk beklemediğini ifade eden Memiş, petrol dışındaki varlıklarda toparlanma eğiliminin güçlenebileceğini söyledi. Ekonomideki yapısal sorunların çözülmesiyle birlikte alım gücünün artacağı bir döneme girilmesi temennisinde bulundu.

