Sürücülere kötü haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında artış meydana gelecek.

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

