Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 630 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 615 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 651 bin 300 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 649 milyon 461 bin 420,04 lira, işlem miktarı ise 1004,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 692 milyon 541 bin 243,09 lira olarak gerçekleşti.

