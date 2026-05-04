Konya’nın bu ilçesine 20 santim kar yağdı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bahar ortasında beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. İlçeye bağlı Cankurtaran Mahallesi sınırlarında yer alan Deveboynu Yaylası, Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
YAYLADA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yaylada kar kalınlığı 15 ila 20 santimetre arasında ölçüldü. Bahar mevsiminde nadir görülen bu durum, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞI KAMERAYA ALDI
Mayıs ayında yağan kar, hem bölge halkında şaşkınlık yarattı hem de ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Vatandaşlar bu sıra dışı anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
KAR ÖRTÜSÜNÜN BİR SÜRE DAHA KALMASI BEKLENİYOR
Uzmanlar, bölgede hava sıcaklıklarının düşük seyretmeye devam ettiğini belirterek kar örtüsünün kısa vadede erimeyebileceğini ifade ediyor. Yüksek rakımlı alanlarda kış şartlarının bir süre daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
