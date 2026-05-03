Konya-Antalya yoluna lapa lapa kar yağdı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiinde Mayıs ayında kar yağışı başladı. Bölge, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
VATANDAŞLAR ANBEAN KAYDETTİ
Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar, aniden başlayan yoğun kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde karın lapa lapa yağdığı anlar dikkat çekti.
İŞTE O ANLAR;
ULAŞIMDA DİKKAT UYARISI
Kar yağışının etkisiyle bölgede görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü bildirilirken, sürücülere dikkatli olmaları ve yol durumunu takip etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.
(Meltem Aslan)