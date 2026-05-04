NEÜ Geleneksel Okçuluk takımı Türkiye şampiyonu oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi himayesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve 19 üniversite takımının katıldığı “Tarih İçin Bir Ok At” müsabakalarında, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geleneksel Türk Okçuları Topluluğu önemli bir başarıya imza attı. 450’yi aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda NEÜ kadın takımı şampiyon olurken bireysel kadın kategorisinde de Edanur Adıgüzel birinciliği elde etti.

Antrenörlüğünü Bayram Konyalı'nın yaptığı; Edanur Adıgüzel, Meryem Kirazdere, Ümmü Nefise Avşar ve Esin İnözü'den oluşan takım, başarılı performansıyla birincilik kürsüsünde yer aldı. Ayrıca, bireysel kadın kategorisinde de Edanur Adıgüzel şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda NEÜ erkek takımı da beşinci oldu.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Erkan Aygör, son dört şampiyonada alınan derecelerin disiplinli ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti. Aygör, bundan sonraki süreçte de hem üniversiteyi hem de Türkiye'yi profesyonel anlamda başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Üniversite yönetimi ve ilgili birimlerin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayan Aygör, kazanılan başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.

(Bekir Turan)