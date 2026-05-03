Konyalılar dikkat! Planlanan gösteri iptal edildi

Konya, 3-5 Mayıs tarihleri arasında büyük bir manevi buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinlikler, Hz. Mevlana'nın şehre gelişinin 798. yıl dönümünü merkezine alıyor. Program kapsamında Türk Yıldızları gösterisinden senfonik ilahilere kadar geniş bir yelpazede kültürel bir şölen sunulması planlanıyordu.
ETKİNLİKLER MANEVİ BULUŞMA ÇERÇEVESİNDE BAŞLAMIŞTI
Etkinlikler, Mevlana'nın Konya'ya teşrifinin yıl dönümünü anma amacıyla hazırlanan kapsamlı program çerçevesinde duyurulmuştu. Kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle şehrin manevi atmosferinin güçlendirilmesi hedeflenmişti.
YAĞMUR NEDENİYLE PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK
Ancak yoğun yağış nedeniyle programda değişikliğe gidildi. Yapılan resmi açıklamada, "Yoğun yağmur sebebiyle Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'yı teşriflerinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak kortej yürüyüşü ve Türk Yıldızları gösterisi iptal edilmiştir. Program Mevlana Müzesi için icra edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
Buna göre, açık alanda yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği, programın Mevlana Müzesi odaklı olarak sürdürüleceği bildirildi.