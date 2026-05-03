GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,150 TL
EURO
52,850 TL
STERLİN
61,400 TL
GRAM
6.710 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
21.939 TL
CUMHURİYET
43.287 TL
KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! Planlanan gösteri iptal edildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! Planlanan gösteri iptal edildi

Konya, 3-5 Mayıs tarihleri arasında büyük bir manevi buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinlikler, Hz. Mevlana'nın şehre gelişinin 798. yıl dönümünü merkezine alıyor. Program kapsamında Türk Yıldızları gösterisinden senfonik ilahilere kadar geniş bir yelpazede kültürel bir şölen sunulması planlanıyordu.

ETKİNLİKLER MANEVİ BULUŞMA ÇERÇEVESİNDE BAŞLAMIŞTI

Etkinlikler, Mevlana'nın Konya'ya teşrifinin yıl dönümünü anma amacıyla hazırlanan kapsamlı program çerçevesinde duyurulmuştu. Kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle şehrin manevi atmosferinin güçlendirilmesi hedeflenmişti.

YAĞMUR NEDENİYLE PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK

Ancak yoğun yağış nedeniyle programda değişikliğe gidildi. Yapılan resmi açıklamada, "Yoğun yağmur sebebiyle Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'yı teşriflerinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak kortej yürüyüşü ve Türk Yıldızları gösterisi iptal edilmiştir. Program Mevlana Müzesi için icra edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Buna göre, açık alanda yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği, programın Mevlana Müzesi odaklı olarak sürdürüleceği bildirildi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER