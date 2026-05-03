Konya’da feci kaza! Meyve ve sebzeler yola savruldu: 1 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde meyve ve sebze yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
