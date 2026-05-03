Konya’da yağış sonrası taşkın! Ekipler hızla müdahale etti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Yolların yer yer sular altında kaldığı ilçede, belediye ekipleri hızlı şekilde müdahale çalışmalarına başladı.

YAĞIŞLAR SONRASI TAŞKINLAR YAŞANDI

Şiddetli yağışların ardından özellikle düşük kotlu mahallelerde su birikintileri oluştu. Bazı yollar ulaşıma kapanma noktasına gelirken, ekipler taşkın yaşanan alanlarda yoğun mesai harcadı.

EKİPLERDEN ANINDA MÜDAHALE

Doğanhisar belediye başkanı Ali Öztoklu, yağışların hemen ardından sahaya inen ekiplerin taşkınlara anında müdahale ettiğini açıkladı. Kapalı büzlerin açıldığı, menfez ve ızgaraların temizlendiği belirtilirken, suyun akışını engelleyen noktaların iş makineleriyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Öztoklu; "İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle ekiplerimiz tüm mahallelerimizde aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışla birlikte oluşan taşkınlara anında müdahale edilmekte; kapalı büzler açılmakta, menfez ve ızgaralar temizlenmekte, suyun akışını engelleyen noktalar iş makinelerimizle kontrol altına alınmaktadır. Yoğun su akışının yaşandığı bölgelerde ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tüm tedbirler alınmış olup çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahadadır.'' ifadelerini kullandı

24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMA

Yoğun su akışının görüldüğü bölgelerde ekiplerin aktif olarak görev yaptığını ifade eden Başkan Öztoklu, olası risklerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Belediye ekiplerinin vatandaşların güvenliği için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

(Meltem Aslan)