Konya’da 2 yaşındaki Umay kanseri yendi! İlçe halkı stadyumda kutladı
Konya’nın Ilgın ilçesinde henüz 1 yaşındayken kanser tanısı alıp, yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Hatice Umay Fırtına (2), sağlığına kavuştu. Minik Umay için stadyumda toplanan ilçe halkı, gökyüzüne balon bıraktı.
Ilgın ilçesinde yaşayan Huriye-Kazım Fırtına çiftinin 2 yaşındaki kızları Hatice Umay Fırtına'ya 1 yıl önce kanser tanısı kondu.
Olumlu geçen tedavi süreci sonrasında minik Umay'ın iyileşmesi ailesi kadar akrabaları ile ilçe halkını da mutlu etti. Umay için Ilgın İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, küçük kız ile ailesinin sevincine ortak oldu.
MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI
Stadyumda toplanan kalabalık ve ailesi, balon uçurarak Umay'ın zaferle sonuçlanan mücadelesini kutladı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, aile bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti. Minik Umay'ın annesi Huriye Fırtına, "Kızım 1 yıldır kanser hastasıydı. Tedavi sürecimiz gayet olumlu geçti ve zaferi kazandık. Onun sevinci için hep beraber balon uçurduk" dedi.
