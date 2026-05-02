Konya’da köpek dehşeti! Korku boyut değiştirdi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da köpek dehşeti! Korku boyut değiştirdi

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bağlar ve Bardakçı mahallelerinde bir süredir küçükbaş hayvanlar ve tavuklar köpek saldırılarına uğruyordu. Vatandaşların iddiasına göre saldırılarda yaklaşık 180 hayvanın telef olduğu ya da zarar gördüğü belirtiliyor.

SALDIRILARIN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Yaklaşık 16 gündür saldırıları takip eden vatandaşlar, olaylara neden olan köpeklerin başıboş kurt köpeği olduğunu belirledi. Mahallelerde ağıl ve kümeslere dadanan başıboş köpekler, iki yerleşim yerinde de tedirginliğe yol açtı.

ARAMALARA RAĞMEN İZİNE RASTLANMADI

Sosyal medyadan yapılan çağrılar ve ihbarlara rağmen saldırgan köpek henüz bulunamadı. Vatandaşların sabaha kadar yaptığı aramalarda da köpeğe ulaşılamadı.

KORKU BOYUT DEĞİŞTİRDİ

Güvenlik kameralarından şimdiye kadar küçükbaş ve kanatlı hayvanlara saldıran 2 köpek tespit edildi. Köpeklerin çocuklara saldırmasından endişe ediliyor.

NÖBET TUTULUYOR

Güvenlik kamerasına da yansıyan köpeği bulmak için mahalle sakinlerinin nöbet tutacağı öğrenildi.

(Bekir Turan)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER