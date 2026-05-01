Konya’nın köklü hastanesi taşınıyor

Konya'da kapanmasıyla büyük üzüntü yaratan Özel Büyükşehir Hastanesi, yaptığı dikkat çekici açıklamayla yeniden hizmete başlayacağını duyurdu. Yarım asırlık köklü geçmişe sahip hastane, yeni adresi ve modern altyapısıyla sağlık sektörüne güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kurumun Konya'nın sağlık kültüründe önemli bir yer edindiği vurgulanarak, "Şehrimizin sağlık kültüründe silinmez bir iz bırakan, en köklü ve güvenilir sağlık markası olan hastanemiz, yarım asırlık tecrübesini modern tıp teknolojileriyle taçlandırmak üzere yeni vizyonuna doğru yola çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

"Köklü bir geçmiş, sağlıklı bir gelecek” sloganıyla yola çıkan hastanenin, geçmişten gelen güveni geleceğe taşımayı hedeflediği belirtildi.

YABANCI HASTALARA DA HİZMET

Yeni dönemde hastanenin; tam teşekküllü teknolojik altyapı, genişletilmiş uzman akademik kadro ve yenilenen modern mimariyle hizmet vereceği açıklandı. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet sunulacağı ifade edildi.

Bu dönüşümle birlikte hastanenin yalnızca yerel değil, uluslararası alanda da önemli bir sağlık merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

ŞEHRİN YARIM ASIRLIK HASTANESİ

Açıklamada hastanenin sadece bir sağlık kurumu olmadığına dikkat çekilerek, aynı zamanda şehir hafızasının önemli bir parçası olduğu vurgulandı. "Yarım asırdır olduğu gibi, yine aynı özveriyle ama bu kez en modern imkanlarla yanınızdayız” mesajı paylaşıldı.

Yeni hastanenin açılışı için hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, açılışta vatandaşlarla bir araya gelme temennisi dile getirildi.

Konya halkının uzun yıllardır güven duyduğu hastanenin, yenilenen yüzüyle yeniden kapılarını açacak olması şehirde heyecan yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi