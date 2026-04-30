Konya’da zehir skandalı! Yasaklı ilaç bir aileyi daha yok ediyordu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da yaşanan olay, İstanbul'da bir ailenin hayatını kaybettiği benzer facianın ardından "hiç mi ders alınmadı?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

İddiaya göre bir ilaçlama firması, kapalı alanlarda kullanımı yasak olan alüminyum fosfiti bir evde uyguladı. Sonuç ise ağır oldu: 2 yaşındaki Leyla günlerce yaşam mücadelesi verdi.

YASAKLI MADDE EVDE KULLANILDI

Yaklaşık 6 ay önce Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik bir ailenin, otelde yapılan ilaçlama nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Aynı tehlikeli uygulamanın bu kez Konya'da tekrarlandığı öne sürüldü.

İddialara göre ilaçlama firması, yalnızca tarım ve endüstriyel alanlarda kullanılması gereken alüminyum fosfiti, Öksüz ailesinin evinde kullandı. Bu kimyasalın kapalı alanlarda kullanımı ciddi sağlık riskleri nedeniyle yasak.

2 YAŞINDAKİ LEYLA YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

İlaçlama sonrası aile bireyleri rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. En ağır etkilenen ise ailenin küçük kızı Leyla oldu. Organofosfat zehirlenmesi teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuk, 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Ailenin yaşadığı süreç, ihmaller zincirinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, NUMUNELER İNCELENİYOR

Olayın ardından Öksüz ailesi ilaçlama firmasından şikâyetçi oldu. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparak numuneler topladı. Yetkililer, kullanılan kimyasalın türü ve uygulama şekline ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

