Konya Büyükşehir Mehter Takımı kültürel mirası yaşatıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bando ve Mehter Takımı, yüzyıllardır süregelen mehteran geleneğini yaşatmak ve şehrin kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla Konya’nın çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ekip, her hafta Salı günleri Zafer Meydanı’nda, Perşembe günleri ise Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirdiği konserlerle Konyalıların ilgisini çekiyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren mehter takımı, 22 kişilik profesyonel kadrosuyla tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.
Mehter geleneği meydanlarda yaşatılıyor
Sadece meydan konserleriyle sınırlı kalmayan ekip; milli bayramlar, anma programları, açılışlar ve çeşitli etkinliklerde de sahne alarak vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle milli günlerde oluşturulan coşkulu ortam, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.
2025 yılı içerisinde toplam 120 konser gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, şehrin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunmayı sürdürürken, önümüzdeki dönemde de farklı etkinliklerle sahnede olmaya devam edecek.
