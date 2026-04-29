Başkan Hasan Kılca gençlerle bir araya geldi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlikte Muhabbet Var” programında gençlerle bir araya geldi.

MTTB Konya İl Teşkilatı'nda gerçekleştirilen programda gençlerle sohbet eden Başkan Kılca, belediye çalışmaları, gençlere yönelik projeler ve sivil toplum alanındaki tecrübeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konya'nın tarihi ve manevi mirasına değinen Kılca, bu kadim şehre hizmet etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi. Programa katılım gösteren gençlere teşekkür eden Kılca, özellikle eğitim ve gelişim yolunda çaba gösteren gençleri tebrik etti. Sivil toplum kuruluşlarının bireylerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

"MTTB köklü bir çınardır”

Milli Türk Talebe Birliği'nin güçlü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Hasan Kılca, bu yapının gençlerin hem eğitim hem de meslek hayatında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kılca, "Bu çınarın kökü MTTB'dir. Burada bulunmanız, bu çatı altında kendinizi geliştirmeniz son derece kıymetlidir” dedi.

"Ülkemizin geleceği için sorumluluk almalıyız”

Türkiye'nin son yıllarda önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini ifade eden Kılca, bu ilerlemenin emek ve kararlılıkla sağlandığını söyledi.

Savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çeken Kılca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Eğer biz savunma sanayinde bugün kendi uçağımızı, kendi tankımızı, kendi füzemizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapabiliyorsak, bu, geçmişten bugüne ortaya konulan emek ve kararlılığın sonucudur. Bu noktada bizlerde ülkemiz ve İslam dünyasının geleceği adına üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz şekilde yerine getirmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine de değinen Kılca, sadece akademik başarının yeterli olmadığını, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin çok yönlü gelişiminin önemine vurgu yaptı.

"Konya Modeli Belediyecilik gönül belediyeciliğidir”

Konya'nın bir öğrenci şehri olduğunu hatırlatan Kılca, belediye olarak gençlere yönelik projelere önem verdiklerini söyledi. Kütüphaneler, spor alanları ve gençlik projeleriyle gençlere destek olduklarını ifade eden Kılca, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının insanı merkeze alan bir gönül belediyeciliği olduğunu ifade etti.

Gençlerin sadece geleceğin değil bugünün de önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Kılca, "En büyük gücümüz imanlı ve inançlı gençliğimizdir. Sizler bizim yarınlarımız değil, bugünün ortaklarısınız” dedi. Programın sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Kılca, gençlere başarı dileklerini iletti.

MTTB'den Başkan Kılca'ya teşekkür

MTTB Konya İl Başkanı Ramazan Talha Tunçel ise Karatay Belediyesi'nin özellikle eğitim ve gençlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, bu alandaki hassasiyetlerinden dolayı Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Tunçel, gençliğe yönelik projelerin artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde ise Başkan Hasan Kılca gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu